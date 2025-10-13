Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Россия вновь объявила в розыск Владимира Кара-Мурзу

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 11:54
    МВД России вновь объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.

    Как передает Report, его имя появилось в базе розыска ведомства.

    "Разыскивается по статье УК", - отмечается в заметке. При этом по какой статье ведется розыск, не сообщается.

    Напомним, 1 августа 2024 года оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза был освобожден из российской колонии в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

    Кара-Мурза, приговоренный ранее к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и распространении ложной информации о российской армии, после освобождения получил президентское помилование и выехал за границу. Обмен стал одним из самых масштабных за последние годы и был расценен как редкий дипломатический жест на фоне сохраняющегося напряжения между Москвой и Западом.

    Россия оппозиция МВД РФ Владимир Кара-Мурза
