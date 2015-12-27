​Владелец обвалившейся в Китае шахты покончил с собой

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Владелец гипсовой шахты в Китае, на которой произошел обвал, совершил самоубийство.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, тело Ма Конгбо нашли в колодце на территории предприятия в воскресенье, 27 декабря.

Перед тем, как совершить самоубийство, владелец шахты участвовал в поисковых работах. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб, 11 удалось спасти. Под завалами остаются 17 шахтеров, их судьба пока неизвестна.

Агентство отмечает, что по законам Китая за несоблюдение безопасности труда владельцам компаний и местным чиновникам грозит тюремное заключение.

Обрушение на гипсовой шахте, расположенной в уезде Пиньи (провинция Шаньдун), произошло 25 декабря.

Причины обвала устанавливаются.