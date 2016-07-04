Владелец нефтяной компании в Греции покончил с собой из-за банкротства

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Владелец крупной греческой нефтяной компании Mamidoil Jetoil 84-летний Кириакос Мамидакис покончил с собой из-за банкротства компании.

Как передает Report, 84-летнего предприниматель был найден мертвым в своем доме на Крите, рядом с телом обнаружен пистолет, полиция говорит о самоубийстве.

Jetoil — одна из старейших и крупнейших компаний Греции. Она была основана в 1968 году, занималась хранением, перевозкой и торговлей нефтепродуктами в Греции и на Балканах. Компании принадлежит сеть из 600 заправок под брендом JETOIL, семь танкеров. Через дочерние компании она инвестировала в балканские страны — Албанию, Болгарию Сербию и Косово, бывшую югославскую республику Македония.

Крупные проблемы у компании начались в прошлом году, она была вынуждена продать часть бизнеса в южной части Греции.