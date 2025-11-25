Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Вild: Почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 04:41
    Вild: Почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

    Дефицит бюджетов городов и муниципалитетов ФРГ по итогам 2025 года, предположительно, составит 30 миллиардов евро.

    Как передает Report, об этом написала газета Bild со ссылкой на сведения городских властей и муниципалитетов.

    Таким образом, из-за дефицита бюджетов почти каждый немецкий город оказался на грани банкротства.

    "На бюрократическом языке это называется "структурным дефицитом". В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти", - отмечается в публикации.

    В свою очередь, мэр Эссена (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) Томас Куфен признал, что из-за серьезного дефицита "практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства".

