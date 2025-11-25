Вild: Почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

Дефицит бюджетов городов и муниципалитетов ФРГ по итогам 2025 года, предположительно, составит 30 миллиардов евро.

Как передает Report, об этом написала газета Bild со ссылкой на сведения городских властей и муниципалитетов.

Таким образом, из-за дефицита бюджетов почти каждый немецкий город оказался на грани банкротства.

"На бюрократическом языке это называется "структурным дефицитом". В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти", - отмечается в публикации.

В свою очередь, мэр Эссена (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) Томас Куфен признал, что из-за серьезного дефицита "практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства".