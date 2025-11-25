"Bild": Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədir
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 05:17
2025-ci ilin sonuna kimi Almaniya şəhər və bələdiyyələrinin büdcə kəsirlərinin 30 milyard avroya çatacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti şəhər hakimiyyəti və bələdiyyələrin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.
Buna görə də büdcə kəsirləri səbəbindən Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədir.
"Bürokratik jarqonda buna "struktur defisit" deyilir. Gəlirlər (məsələn, korporativ gəlir vergisi üzrə) sənaye böhranı səbəbindən azalsa da, ilk növbədə sosial ehtiyaclar üçün xərclər artmaqda davam edir", - nəşr qeyd edib.
Öz növbəsində Essen şəhərinin meri Tomas Kufen etiraf edib ki, əhəmiyyətli kəsir səbəbindən faktiki olaraq Almaniyanın hər bir şəhəri indi iflas ərəfəsindədir.
