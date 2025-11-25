İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Bild": Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədir

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 05:17
    Bild: Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədir

    2025-ci ilin sonuna kimi Almaniya şəhər və bələdiyyələrinin büdcə kəsirlərinin 30 milyard avroya çatacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti şəhər hakimiyyəti və bələdiyyələrin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

    Buna görə də büdcə kəsirləri səbəbindən Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədir.

    "Bürokratik jarqonda buna "struktur defisit" deyilir. Gəlirlər (məsələn, korporativ gəlir vergisi üzrə) sənaye böhranı səbəbindən azalsa da, ilk növbədə sosial ehtiyaclar üçün xərclər artmaqda davam edir", - nəşr qeyd edib.

    Öz növbəsində Essen şəhərinin meri Tomas Kufen etiraf edib ki, əhəmiyyətli kəsir səbəbindən faktiki olaraq Almaniyanın hər bir şəhəri indi iflas ərəfəsindədir.

    Almaniya iflas şəhər
    Вild: Почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

    Son xəbərlər

    06:12

    BMT-nin Baş Qərargahında "Azərbaycan Xalçalarının İkinci Həyatı" sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    05:50

    Yəməndə qubernatorun kortejinə hücum nəticəsində 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:17

    "Bild": Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədir

    Digər ölkələr
    04:43

    "Reuters": Britaniyada ilk dəfə şahzadənin şərəfinə adlandırılan küçənin adı dəyişdiriləcək

    Digər ölkələr
    04:16

    Yeni Zelandiyada bütün vəhşi pişiklər öldürüləcək

    Digər ölkələr
    03:32

    Zelenski bu həftə Vaşinqtona getməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    03:09

    KİV: Tramp Maduro ilə şəxsən özü danışmaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:36

    "Mançester Yunayted" öz meydanında azlıqda qalan "Everton"a uduzub

    Futbol
    02:03

    Fransızlar bir ayda "Livret A" hesablarından rekord məbləğdə vəsait çıxarıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti