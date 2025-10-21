Виктора Орбана на заседании Совета ЕС будет представлять Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет участвовать в первой части заседания Совета глав-государств ЕС, где будет обсуждаться вопрос о поддержке Украины.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС.

Первая часть повестки дня будет полностью посвящена Украине, в ней примет участие и президент страны Владимир Зеленский.

Премьер Венгрии уведомил Совет, что не сможет с утра вместе с другими главами государств и правительств ЕС участвовать в заседании в связи с тем, что страна отмечает День памяти венгерского антикоммунистического восстания 1956 года, которое было подавлено советскими войсками. Он прибудет в Брюссель только во второй половине дня.

Но как отметили в ЕС, его на заседании будет представлять премьер Словакии Роберт Фицо.

По словам чиновника, в центре дискуссии на совете будет оказание Украине финансовой поддержки, а также 19 пакет санкций против России.