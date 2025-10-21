İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Viktor Orban Aİ Şurasının iclasında səs hüququnu Fitsoya verib

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Ukraynaya dəstəyin müzakirə olunacağı Avropa İttifaqı Dövlət Başçıları Şurasının iclasının birinci hissəsində iştirak etməyəcək.

    "Report" un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin yüksək vəzifəli rəsmisi bildirib.

    Gündəliyin birinci hissəsi tamamilə Ukraynaya həsr olunacaq və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski də iştirak edəcək.

    Macarıstanın Baş naziri Şuraya məlumat verib ki, o, 1956-cı ildə sovet qoşunları tərəfindən yatırılan Macarıstan antikommunist üsyanının ölkədə anılması ilə əlaqədar Aİ-nin digər dövlət və hökumət başçıları ilə birlikdə səhərdən iclasa qatıla bilməyəcək. O, Brüsselə ancaq günortadan sonra çatacaq.

    Aİ-dən məsələ ilə bağlı bildiriblər ki, Orban iclasın birinci hissəsində olmasa da, səs hüququnu Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitsoya verib.

    Rəsminin sözlərinə görə, Şuranın müzakirəsinin əsas mövzusu Ukraynaya maliyyə dəstəyi, eləcə də Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi olacaq.

