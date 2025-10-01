Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Вице-президент США заявил, что шатдаун не будет долгим

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 22:06
    Вице-президент США заявил, что шатдаун не будет долгим

    Наступившая этой ночью частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) не продлится долго.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме.

    "Не знаю. Я не могу предсказать, что сделают демократы в Конгрессе, но я не думаю, что это будет настолько длительный шатдаун", - сказал он.

    "Это чистое предположение вице-президента США, потому что, как я думаю, вы уже видели некоторые признаки того, что умеренные демократы немного дрогнули. Они понимают фундаментальную нелогичность этого", - добавил Вэнс.

    Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    Джей Ди Вэнс шатдаун США
    ABŞ-nin vitse-prezidenti: Şatdaun uzun çəkməyəcək

    Последние новости

    23:22

    Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    23:14

    Президент Ильхам Алиев поздравил "Карабах" с победой над "Копенгагеном"

    Внутренняя политика
    23:13

    Прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера Boracay - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:10

    Эльвин Джафаргулиев стал лучшим игроком матча "Карабах" - "Копенгаген"

    Футбол
    23:02
    Видео

    На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация о встрече с президентом Италии

    Внутренняя политика
    22:57

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой

    Футбол
    22:52

    Израиль не допускает гуманитарную флотилию в сектор Газа

    Другие страны
    22:39

    На Чернобыльской АЭС из-за обстрела ВС РФ произошел блэкаут

    Другие страны
    22:38
    Фото
    Видео

    Лига Чемпионов: "Карабах" уверенно обыграл "Копенгаген" в матче 2-го тура основного этапа

    Футбол
    Лента новостей