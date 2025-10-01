Вице-президент США заявил, что шатдаун не будет долгим

Наступившая этой ночью частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) не продлится долго.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме.

"Не знаю. Я не могу предсказать, что сделают демократы в Конгрессе, но я не думаю, что это будет настолько длительный шатдаун", - сказал он.

"Это чистое предположение вице-президента США, потому что, как я думаю, вы уже видели некоторые признаки того, что умеренные демократы немного дрогнули. Они понимают фундаментальную нелогичность этого", - добавил Вэнс.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.