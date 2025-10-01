ABŞ-nin vitse-prezidenti: Şatdaun uzun çəkməyəcək

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    • 01 oktyabr, 2025
    • 22:19
    ABŞ hökumətinin fəaliyyətinin qismən dayandırılması (şatdaun) uzun sürməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ağ Evdə keçirilən brifinqdə deyib.

    "Konqresdə demokratların nə edəcəyini proqnozlaşdıra bilmərəm, amma düşünmürəm ki, bu qədər uzunmüddətli şatdaun olsun", – o bildirib.

    "Bu, ABŞ vitse-prezidentinin sadəcə fərziyyəsidir, çünki məncə, siz artıq bəzi əlamətləri gördünüz ki, mötədil demokratlar bir az tərəddüd etdilər. Onlar bunun fundamental məntiqsizlik olduğunu anlayırlar", – Vens əlavə edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ federal hökumətinin fəaliyyəti maliyyələşmənin olmaması səbəbindən oktyabrın 1-i gecə yarısından (Bakı vaxtı ilə 08:00) qismən dayandırılıb. Bu, Konqresdə Respublikaçılar və Demokratlar arasında səhiyyə də daxil olmaqla bir sıra xərclər üzərində razılıq əldə olunmaması nəticəsində baş verib. Tərəflər bir-birini şatdauna səbəb olmaqda və onu siyasi məqsədlərlə uzatmaqda ittiham edirlər.

    Вице-президент США заявил, что шатдаун не будет долгим

