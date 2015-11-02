Вице-президент: Иран начал выполнять соглашение по атому

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Иран начал практическое выполнение соглашения об изменении характера своей ядерной программы, в том числе приступил к сокращению числа центрифуг для обогащения урана. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в понедельник иранский вице-президент Али Акбар Салехи, который также возглавляет Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). В настоящее время он находится с визитом в Японии.

"Мы начали предварительную работу", - сказал он в ответ на вопрос о выполнении соглашения, достигнутого между Тегераном и "шестеркой" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия). "В частности, сокращается число центрифуг, в том числе в ядерном центре Натанзе. Однако полное выполнение соглашения потребует времени", - отметил вице-президент.

По информации, в Токио Али Акбар Салехи намерен провести переговоры по вопросу о сотрудничестве в области атомной безопасности. Во время визита в Японию Салехи посетит также Нагасаки, где примет участие в проходящей там 61-й конференции Пагуошского движения по вопросам сокращения вооружений, Договора о нераспространении ядерного оружия и Конвенции о запрещении химического оружия. Кроме того, он будет присутствовать на мероприятиях в память о жертвах атомной бомбардировки, которой подвергся этот город в 1945 году.

Напомним, в июле в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. ИРИ обязалась не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях.