Вице-премьер РФ: США завидуют чужим успехам и радуются неудачам

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал реакцию Госдепартамента США на заключение российско-индийских контрактов, заявив, что США завидуют чужим успехам и радуются чужим неудачам.

Представитель госдепартамента Джен Псаки сказала, что США недовольны масштабными контрактами, которые накануне заключили российские и индийские компании, и считают, что "с Россией нельзя вести дела как обычно", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Ведут себя как маленькие злые дети: радуются чужим неудачам, завидуют чужим успехам и норовят всюду подножку поставить. И после всего этого еще требуют к себе уважения", — написал вице-премьер на своей странице в Facebook в ночь на субботу.

В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию был подписан ряд крупных контрактов. Так, "Роснефть" заключила контракт на поставку 10 миллионов тонн нефти в год в течение десяти лет, атомщики двух стран подписали соглашения о строительстве двух блоков АЭС "Куданкулам", Индия также получила лицензию на производство на своей территории вертолетов Ми-17 и Ка-226Т. Кроме того, как заявил президент России Владимир Путин, "Роснефть" и "Газпром" совместно с индийскими компаниями готовят проекты по освоению российского арктического шельфа и расширению поставок сжиженного природного газа.