Вице-премьер РФ: Оскорбления нельзя прикрывать свободой слова

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что оскорбления нельзя прикрывать свободой слова. Об этом, как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, сообщается в твиттере вице-премьера.

Рогозин отметил, что терроризму нет оправданий, однако деятельность журналистов французской газеты "Charlie Hebdo" вице-премьер не поддерживает, так как, по его мнению, сотрудники журнала оскорбили чувства верующих.

"Терроризм — это зло. Оправданий ему нет. Но и свободу слова нельзя подменять свободой оскорблять глубокие чувства людей", — написал Рогозин в своем твиттере.

В среду, 7 января, было совершено нападение на редакцию французского издания "Charlie Hebdo" в Париже, в результате которого погибли 12 человек, в том числе главный редактор журнала. Теракт произошел после того, как журнал опубликовал карикатуру с пророком Мухаммедом.