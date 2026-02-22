Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Вице-канцлер ФРГ: Больше всего от пошлин США страдают американцы

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 16:48
    Вице-канцлер ФРГ: Больше всего от пошлин США страдают американцы

    Американские граждане сами больше всего страдают от импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом заявил вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    Он подчеркнул, что уровень неопределенности в торговой политике остается высоким.

    "Несмотря на вердикт Верховного суда, отраслевые пошлины в таких ключевых секторах, как автомобилестроение и сталелитейная промышленность, сохраняются. Более того, Трамп уже анонсировал введение новых пошлин. Поэтому уровень неопределенности остается высоким. Пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики, но больше всего от них страдают сами американские граждане - именно они платят за это самую высокую цену", - сказал Клингбайль.

    При этом он отметил, что Европа выстраивает "новые торговые связи по всему миру, заключает соглашения о свободной торговле, защищает свою промышленность и укрепляет независимость и суверенитет". "Когда Трамп угрожал пошлинами из-за ситуации вокруг Гренландии, мы, европейцы, выступили настолько четко и сплоченно, что президент США уступил. Такая позиция необходима нам и впредь. Я хочу, чтобы мы сделали Европу настолько сильной, чтобы никто не мог нас шантажировать", - утверждал глава Минфина ФРГ.

    Отметим, что 21 февраля президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети, что повышает пошлины на импорт товаров из всех стран с 10% до 15%.

    Германия таможенные пошлины США
    Лента новостей