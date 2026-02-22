Almaniya vitse-kansleri: ABŞ tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər amerikalılardır
ABŞ Prezidenti Donald Trampın tətbiq etdiyi idxal tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər Amerika vətəndaşlarıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın vitse-kansleri və maliyyə naziri Lars Klinqbeyl "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.
O, ticarət siyasətində qeyri-müəyyənlik səviyyəsinin yüksək olaraq qaldığını vurğulayıb: "Ali Məhkəmənin qərarına baxmayaraq, avtomobil və polad sənayesi kimi əsas sektorlarda tariflər qüvvədə qalır. Bundan əlavə, Tramp artıq yeni tariflər elan edib. Buna görə də qeyri-müəyyənlik yüksək olaraq qalır. Tariflər Atlantik okeanının hər iki tərəfindəki iqtisadiyyatlara zərər verir, lakin ən çox əziyyət çəkənlər Amerika vətəndaşlarının özləridir - ən yüksək qiyməti ödəyənlər onlardır", - Klinqbeyl bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, Avropa dünyada yeni ticarət əlaqələri qurur, azad ticarət müqavilələri bağlayır, sənayesini qoruyur və müstəqilliyini və suverenliyini gücləndirir:
"Tramp Qrenlandiya ilə bağlı vəziyyətlə bağlı tarifləri təhdid edəndə, biz avropalılar o qədər aydın və birləşərək çıxış etdik ki, ABŞ prezidenti güzəştə getdi. Gələcəkdə də bu mövqeyi qoruyub saxlamalıyıq. Mən Avropanı o qədər güclü etmək istəyirəm ki, heç kim bizi şantaj edə bilməsin", - deyə Almaniyanın maliyyə naziri bildirib.