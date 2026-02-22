İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Almaniya vitse-kansleri: ABŞ tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər amerikalılardır

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 18:05
    Almaniya vitse-kansleri: ABŞ tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər amerikalılardır

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın tətbiq etdiyi idxal tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər Amerika vətəndaşlarıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın vitse-kansleri və maliyyə naziri Lars Klinqbeyl "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    O, ticarət siyasətində qeyri-müəyyənlik səviyyəsinin yüksək olaraq qaldığını vurğulayıb: "Ali Məhkəmənin qərarına baxmayaraq, avtomobil və polad sənayesi kimi əsas sektorlarda tariflər qüvvədə qalır. Bundan əlavə, Tramp artıq yeni tariflər elan edib. Buna görə də qeyri-müəyyənlik yüksək olaraq qalır. Tariflər Atlantik okeanının hər iki tərəfindəki iqtisadiyyatlara zərər verir, lakin ən çox əziyyət çəkənlər Amerika vətəndaşlarının özləridir - ən yüksək qiyməti ödəyənlər onlardır", - Klinqbeyl bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Avropa dünyada yeni ticarət əlaqələri qurur, azad ticarət müqavilələri bağlayır, sənayesini qoruyur və müstəqilliyini və suverenliyini gücləndirir:

    "Tramp Qrenlandiya ilə bağlı vəziyyətlə bağlı tarifləri təhdid edəndə, biz avropalılar o qədər aydın və birləşərək çıxış etdik ki, ABŞ prezidenti güzəştə getdi. Gələcəkdə də bu mövqeyi qoruyub saxlamalıyıq. Mən Avropanı o qədər güclü etmək istəyirəm ki, heç kim bizi şantaj edə bilməsin", - deyə Almaniyanın maliyyə naziri bildirib.

    Almaniya Kansler Avropa ABŞ
    Вице-канцлер ФРГ: Больше всего от пошлин США страдают американцы

    Son xəbərlər

    19:08

    "Gəncə" Azərbaycan Kubokunun qalibi olub

    Komanda
    18:59

    "Sabah" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    18:53

    FT: Yunanıstan Avropanın yeni qaz mərkəzinə çevrilmək istəyir

    Digər ölkələr
    18:38

    Avropa İttifaqı ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salmaq istəyir

    Digər ölkələr
    18:24

    Roma Papası: Ukraynada sülh gecikdirilə bilməz

    Digər ölkələr
    18:12

    Trampın iqamətgahının ərazisinə girmək istəyən silahlı şəxs zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    18:05

    Almaniya vitse-kansleri: ABŞ tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər amerikalılardır

    Digər ölkələr
    17:46

    U-17 Azərbaycan çempionatında rekord sayda komanda və boksçu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    17:33

    ABŞ ilə Fransa arasında siyasi gərginlik artır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti