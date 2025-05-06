О нас

Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане

Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане, либо взять в доверительное управление.
Другие страны
6 мая 2025 г. 09:25
Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане

Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане, либо взять в доверительное управление.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава Миннацэкономики Серик Жумангарин.

"Вьетнамская компания известная Saviko Group, она купила у нас авиакомпанию Qazaq Air, сейчас будет развиваться здесь. Буквально недавно он сюда приезжал, я с ним встречался. Он рассматривает, кроме того, покупку аэропорта, ну или взять управление, поскольку для авиакомпании в любом случае базовый аэропорт должен быть", - сказал он.

Также Жумангарин отметил, что вьетнамская компания бурно развивается и у нее очень хорошие контракты с международными авиакомпаниями. И нам есть чему поучиться у Вьетнама.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vyetnam Qazaxıstanda aeroport almağı planlaşdırır

Другие новости из категории

Германский политик: Бербок хочет увенчать свою карьеру, став главой ГА ООН
Германский политик: Бербок хочет "увенчать свою карьеру", став главой ГА ООН
6 мая 2025 г. 09:51
Президент переходного периода Сирии завтра совершит визит во Францию
Президент переходного периода Сирии завтра совершит визит во Францию
6 мая 2025 г. 09:44
Индия провела испытания многоцелевой подводной мины
Индия провела испытания многоцелевой подводной мины
6 мая 2025 г. 09:13
Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI
Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI
6 мая 2025 г. 08:43
Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
Более половины афганских провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
6 мая 2025 г. 08:32
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
6 мая 2025 г. 07:51
В Сенате Конгресса США представили законопроект о расширении связей с Тайванем
В Сенате Конгресса США представили законопроект о расширении связей с Тайванем
6 мая 2025 г. 06:23
Во Франции на свободу по ошибке отпустили опасного преступника
Во Франции на свободу по ошибке отпустили опасного преступника
6 мая 2025 г. 05:45
Стивен Уиткофф: Очередной раунд переговоров с Ираном может пройти 10-11 мая
Стивен Уиткофф: Очередной раунд переговоров с Ираном может пройти 10-11 мая
6 мая 2025 г. 04:59
США провели второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата
США провели второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата
6 мая 2025 г. 04:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi