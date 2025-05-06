Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане

Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане, либо взять в доверительное управление.

Вьетнам планирует купить аэропорт в Казахстане, либо взять в доверительное управление.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава Миннацэкономики Серик Жумангарин.

"Вьетнамская компания известная Saviko Group, она купила у нас авиакомпанию Qazaq Air, сейчас будет развиваться здесь. Буквально недавно он сюда приезжал, я с ним встречался. Он рассматривает, кроме того, покупку аэропорта, ну или взять управление, поскольку для авиакомпании в любом случае базовый аэропорт должен быть", - сказал он.

Также Жумангарин отметил, что вьетнамская компания бурно развивается и у нее очень хорошие контракты с международными авиакомпаниями. И нам есть чему поучиться у Вьетнама.