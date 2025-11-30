Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился в ходе спасательной операции

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 22:26
    Вертолет Военно-воздушных сил Шри-Ланки потерпел крушение во время спасательной операции на острове, на который обрушился тропический шторм "Дитва", пилот погиб.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ланкийских ВВС.

    Авиакатастрофа произошла, когда вертолет, задействованный в доставке помощи и эвакуации людей из затопленных районов, выполнял очередной вылет. Пилот был доставлен с травмами в больницу, где позднее умер. Еще четыре человека, находившиеся на борту, ранены.

    Мощный тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Шри-Ланка крушение вертолета ВВС
    Лента новостей