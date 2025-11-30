Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился в ходе спасательной операции
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 22:26
Вертолет Военно-воздушных сил Шри-Ланки потерпел крушение во время спасательной операции на острове, на который обрушился тропический шторм "Дитва", пилот погиб.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ланкийских ВВС.
Авиакатастрофа произошла, когда вертолет, задействованный в доставке помощи и эвакуации людей из затопленных районов, выполнял очередной вылет. Пилот был доставлен с травмами в больницу, где позднее умер. Еще четыре человека, находившиеся на борту, ранены.
Мощный тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации.
