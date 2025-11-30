İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Şri-Lanka HHQ-yə məxsus helikopter xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb

    30 noyabr, 2025
    • 22:46
    Şri-Lanka HHQ-yə məxsus helikopter xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb

    Şri-Lanka Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus helikopter "Ditva" tropik qasırğasının təsirinə məruz qalan adada xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə HHQ-nin açıqlamasında bildirilib.

    Qəza yardım çatdırılması və daşqın bölgələrindən insanların təxliyəsi üçün cəlb olunan helikopterin növbəti uçuşu zamanı baş verib. Pilot xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılsa da, sonradan orada dünyasını dəyişib. Helikopterdə olan daha dörd nəfər yaralanıb.

    Güclü tropik siklon olan "Ditva" Şri-Lankada daşqınlara və dağıntılara səbəb olub. Ölkə hakimiyyəti fövqəladə vəziyyət elan edib.

    Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился в ходе спасательной операции

