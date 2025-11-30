Şri-Lanka HHQ-yə məxsus helikopter xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb
- 30 noyabr, 2025
- 22:46
Şri-Lanka Hərbi Hava Qüvvələrinə (HHQ) məxsus helikopter "Ditva" tropik qasırğasının təsirinə məruz qalan adada xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə HHQ-nin açıqlamasında bildirilib.
Qəza yardım çatdırılması və daşqın bölgələrindən insanların təxliyəsi üçün cəlb olunan helikopterin növbəti uçuşu zamanı baş verib. Pilot xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılsa da, sonradan orada dünyasını dəyişib. Helikopterdə olan daha dörd nəfər yaralanıb.
Güclü tropik siklon olan "Ditva" Şri-Lankada daşqınlara və dağıntılara səbəb olub. Ölkə hakimiyyəti fövqəladə vəziyyət elan edib.
