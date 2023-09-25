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Вертолет ВС Ирака разбился на юго-востоке страны в ходе тренировочного полета

Вертолет ВС Ирака разбился на юго-востоке страны в ходе тренировочного полета По меньшей мере один военнослужащий пострадал в результате крушения вертолета в городе Эль-Кут на юго-востоке Ирака.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 14:00
Вертолет ВС Ирака разбился на юго-востоке страны в ходе тренировочного полета

По меньшей мере один военнослужащий пострадал в результате крушения вертолета в городе Эль-Кут на юго-востоке Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны страны на своей странице в соцсети "X".

"В ходе тренировочного полета <...> на вертолетах Bell JetRanger, предназначенных для тренировок на авиабазе Эль-Кут, один из бортов разбился из-за технической неисправности, в результате чего пилот получил легкие травмы", - говорится в заявлении.

Техническая комиссия уже начала расследование обстоятельств инцидента.

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Версия на английском языке Iraqi helicopter crashes during training flight

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