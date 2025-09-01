Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Вертолет с двумя членами экипажа и шестью пассажирами на борту пропал в провинции Южный Борнео в Индонезии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    "Вертолет пропал в районе Мантеве, провинция Южный Борнео", - сообщил глава спасательного агентства И Путу Судаяна.

    Он добавил, что в поисках участвуют агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и полиция.

    Спасательные службы сообщили, что в районе инцидента ведутся поиски вертолета.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İndoneziyada göyərtəsində 8 nəfərin olduğu helikopter radardan itib
    Английская версия Английская версия
    Helicopter with 8 people on board missing in Indonesia's Borneo

