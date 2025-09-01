Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

Вертолет с двумя членами экипажа и шестью пассажирами на борту пропал в провинции Южный Борнео в Индонезии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Вертолет пропал в районе Мантеве, провинция Южный Борнео", - сообщил глава спасательного агентства И Путу Судаяна.

Он добавил, что в поисках участвуют агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и полиция.

Спасательные службы сообщили, что в районе инцидента ведутся поиски вертолета.