İndoneziyada göyərtəsində 8 nəfərin olduğu helikopter radardan itib

    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:24
    İndoneziyada Cənubi Borneo əyalətində göyərtəsində iki ekipaj üzvü və altı sərnişin olan helikopter radardan itib.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    "Helikopter Cənubi Borneo əyalətinin Manteve bölgəsində radardan itib", - xilasetmə agentliyinin rəhbəri İ Putu Sudayana bildirib.

    Xilasetmə xidmətləri hadisə yerində helikopterin axtarışlarının aparıldığını bildiriblər.

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек
    Helicopter with 8 people on board missing in Indonesia's Borneo

