Вертолет с главой Боливии совершил экстренную посадку - ВИДЕО

Вертолет, перевозивший президента Боливии Эво Моралеса, совершил экстренную посадку из-за поломки хвостового винта, пострадавших в результате инцидента нет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ВВС страны в Twitter.

"ВВС Боливии информируют, что 4 ноября у воздушного судна ЕС-145... которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлете, из-за чего была совершена экстренная посадка, пострадавших нет", - отмечается в заявлении в Twitter.

Моралес довольно часто пользуется вертолетом, совершая почти каждый день перелеты из одного города в другой.