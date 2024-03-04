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Верховный суд США разрешил допустить Трампа до предварительных выборов

Верховный суд США разрешил допустить Трампа до предварительных выборов Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта.
Другие страны
4 марта 2024 г. 19:24
Верховный суд США разрешил допустить Трампа до предварительных выборов
Дональд Трамп

Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ВС США.

В публикации отмечается, что решение Верховного суда штата Колорадо не может быть оставлено в силе, с этим согласны все девять членов ВС США.

До этого Трамп подал апелляцию на решение судьи Иллинойса об исключении его из избирательных бюллетеней штата.

Команда юристов Трампа подала апелляцию в Апелляционный суд штата Иллинойс с просьбой отменить решение судьи. После этого Портер приостановила исполнение своего приказа до 1 марта, чтобы позволить адвокатам Трампа обжаловать дело.

Юристы экс-президента утверждают, что включение имени Трампа в избирательный бюллетень снизит риск «замешательства избирателей» перед первичными выборами в штате.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ali Məhkəməsi Trampın praymerizdə iştirakına icazə verib

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