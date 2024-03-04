Глава МАГАТЭ не увидел признаков создания ядерной бомбы в Иране

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что не располагает информацией о разработке Ираном ядерной бомбы.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что не располагает информацией о разработке Ираном ядерной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции в Вене.

"Нет никаких доказательств и признаков того, что Иран вооружается", - сказал он.

Гросси добавил, что это единственная страна без ядерного оружия, которая обогащает уран до 60% и создает его запасы. "Это очень высокий уровень. У них есть на это право. В то же время должна быть система инспекций", - пояснил он.

В феврале агентство сообщило, что запасы иранского урана, обогащенного почти до оружейного качества, сократились, в результате чего они оказались ниже теоретического порога, при котором можно было бы произвести три атомные бомбы. При дальнейшем обогащении (выше 90%) уран может использоваться для создания ядерного оружия.