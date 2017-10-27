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    Верховный суд Австралии: Вице-премьер избран в парламент с нарушением

    Решение суда означает проведение дополнительных выборов, которые могут стоить правящей коалиции большинства в парламенте

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс и еще четыре сенатора были избраны в парламент с нарушением национального законодательства, поскольку являлись обладателями двойного гражданства.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в постановлении Верховного суда Австралии.

    Решение суда означает проведение дополнительных выборов, которые могут стоить правящей коалиции большинства в парламенте.

    Б. Джойс сможет участвовать в дополнительных выборах, поскольку уже официально отказался от гражданства Новой Зеландии, которое он, не подозревая об этом, унаследовал после смерти отца.

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