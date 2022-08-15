Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону страны на $7,3 млрд

Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов страны на 7,3 млрд долларов США.

Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов страны на 7,3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

«Рада одобрила законопроект номер 7 644 о выделении в бюджете дополнительных расходов [в размере] 270 млрд [гривен] ($7,32 млрд », — написал Железняк и пояснил, что это планируется сделать за счет «увеличения внутренних заимствований».

В поддержку законопроекта проголосовали 287 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов, отмечает депутат.

По его словам, общие расходы украинского бюджета на безопасность и оборону в этому году теперь составляют около 1,2 трлн гривен ($32,55 млрд).

Больше всего из этих средств, по данным депутата, получат Главное управление разведки Минобороны — 2,2 млрд ($59,68 млн), Служба безопасности Украины — 2,5 млрд ($59 млн) и Минобороны страны направят 241 млрд гривен ($6,54 млрд).