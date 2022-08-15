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Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону страны на $7,3 млрд

Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону страны на $7,3 млрд Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов страны на 7,3 млрд долларов США.
Другие страны
15 августа 2022 г. 20:06
Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону страны на $7,3 млрд

Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов страны на 7,3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

«Рада одобрила законопроект номер 7 644 о выделении в бюджете дополнительных расходов [в размере] 270 млрд [гривен] ($7,32 млрд », — написал Железняк и пояснил, что это планируется сделать за счет «увеличения внутренних заимствований».

В поддержку законопроекта проголосовали 287 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов, отмечает депутат.

По его словам, общие расходы украинского бюджета на безопасность и оборону в этому году теперь составляют около 1,2 трлн гривен ($32,55 млрд).

Больше всего из этих средств, по данным депутата, получат Главное управление разведки Минобороны — 2,2 млрд ($59,68 млн), Служба безопасности Украины — 2,5 млрд ($59 млн) и Минобороны страны направят 241 млрд гривен ($6,54 млрд).

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