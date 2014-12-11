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    Верховная Рада Украины утвердила программу деятельности нового правительства

    За соответствующее постановление проголосовали 269 депутатов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Верховная рада Украины  утвердила программу деятельности нового правительства страны. Как сообщает Report, за соответствующее постановление проголосовали 269 депутатов при 226 минимально необходимых.

    По предложению фракций большинства в программу внесен пункт о том, что коалиционное соглашение является неотъемлемой частью программы действий кабинета министров.

    "Программа имеет конкретные задачи относительно того, какие изменения предстоят, с конкретными сроками", - сказал Яценюк. "Конечная цель Украины - членство в Европейском Союзе, на этом пути надо провести серьезные испытания. Это предусмотрено нашей программой", - добавил премьер. 

    Согласно конституции, в течение года после утверждения программы правительства Верховная рада не может инициировать его отставку. 

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