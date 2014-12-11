Верховная Рада Украины утвердила программу деятельности нового правительства

По предложению фракций большинства в программу внесен пункт о том, что коалиционное соглашение является неотъемлемой частью программы действий кабинета министров.
"Программа имеет конкретные задачи относительно того, какие изменения предстоят, с конкретными сроками", - сказал Яценюк. "Конечная цель Украины - членство в Европейском Союзе, на этом пути надо провести серьезные испытания. Это предусмотрено нашей программой", - добавил премьер.
Согласно конституции, в течение года после утверждения программы правительства Верховная рада не может инициировать его отставку.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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