Верховная Рада приняла закон о лишении звания президента Украины Виктора Януковича

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины приняла закон о лишении звания президента Украины Виктора Януковича. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее решение поддержал 281 народный депутат.

Авторами закона являются народные депутаты Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Андрей Тетерук и Сергей Скуратовский.

Согласно Конституции, звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент Украины не был устранен с поста в порядке импичмента.

Закон предусматривает лишение статуса президента, в случае, если глава государства прекратил свои полномочия по обстоятельствам, которые не упомянуты в Конституции.