Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил о серьезном прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта, отметив, что с начала переговорного процесса позиции Москвы и Киева по условиям для перемирия значительно сблизились.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Вэнс заявил выступая на мероприятии в Венгрии.

"Мы добились значительного прогресса. Вначале мы не могли убедить Россию и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого добились. Мы получили письменные заявления от Украины и от России, мы добились от прояснения их позиций, которые со временем стали все ближе", - заявил он.

Вэнс отметил, что точки зрения сторон пока не полностью сходятся, особенно в вопросе территориальных уступок, но он с оптимизмом смотрит на продолжение переговоров.

Вице-президент также заявил о разочаровании США политическим руководством ЕС, сказав что Брюссель не демонстрирует своей заинтересованности в урегулировании конфликта в Восточной Европе. Тем не менее, по его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и еще некоторые европейские лидеры помогали в урегулировании "из-за кулис".