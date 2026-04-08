    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    08 апреля, 2026
    15:19
    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил о серьезном прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта, отметив, что с начала переговорного процесса позиции Москвы и Киева по условиям для перемирия значительно сблизились.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Вэнс заявил выступая на мероприятии в Венгрии.

    "Мы добились значительного прогресса. Вначале мы не могли убедить Россию и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого добились. Мы получили письменные заявления от Украины и от России, мы добились от прояснения их позиций, которые со временем стали все ближе", - заявил он.

    Вэнс отметил, что точки зрения сторон пока не полностью сходятся, особенно в вопросе территориальных уступок, но он с оптимизмом смотрит на продолжение переговоров.

    Вице-президент также заявил о разочаровании США политическим руководством ЕС, сказав что Брюссель не демонстрирует своей заинтересованности в урегулировании конфликта в Восточной Европе. Тем не менее, по его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и еще некоторые европейские лидеры помогали в урегулировании "из-за кулис".

    Последние новости

    15:19

    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    Другие страны
    15:13

    Турция направила гумпомощь Ирану в виде медикаментов

    В регионе
    15:12

    Фидан заявил Арагчи о поддержке Турцией прекращения огня

    В регионе
    15:08

    Кошербаев: Казахстан нацелен на укрепление союзничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:07

    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

    В регионе
    14:57

    Гашиму Магомедову и Хасрату Джафарову вручат новые медали Париж-2024

    Индивидуальные
    14:53

    Захарова: Посла Японии вызвали в МИД РФ в связи с соглашением Токио с Киевом по БПЛА

    В регионе
    14:50

    Минфин Азербайджана: Контракт на поставку газа в Сербию продлен до 2027 года

    Энергетика
    14:48

    Азербайджан существенно увеличил закупки пшеницы из России

    АПК
    Лента новостей