    • 08 aprel, 2026
    • 15:37
    Vens: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasında əhəmiyyətli irəliləyiş var

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasında ciddi irəliləyişin olduğunu bildirib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vens Macarıstanda keçirilən tədbirdə çıxış edərkən bildirib.

    O qeyd edib ki, danışıqlar prosesi başlayandan bəri Moskva və Kiyevin barışıq şərtləri üzrə mövqeləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxınlaşıb.

    "Əhəmiyyətli irəliləyişə nail olmuşuq. Əvvəlcə biz Rusiya və Ukraynanı heç olmasa münaqişənin başa çatması üçün nə istədiklərini formalaşdırmağa yola gətirə bilmirdik. İndi isə buna nail olmuşuq. Biz Ukrayna və Rusiyadan yazılı bəyanatlar almışıq, onların mövqelərinin aydınlaşdırılmasına nail olmuşuq və bu mövqelər zamanla daha da yaxınlaşıb", - o deyib.

    Vens qeyd edib ki, xüsusilə ərazi güzəştləri məsələsində tərəflərin nöqteyi-nəzərləri hələ tam üst-üstə düşmür, lakin o, danışıqların davam etdirilməsinə nikbin baxır.

    Vitse-prezident həmçinin ABŞ-nin Avropa İttifaqının siyasi rəhbərliyindən məyus olduğunu bildirərək, Brüsselin Şərqi Avropada münaqişənin nizamlanmasında öz marağını nümayiş etdirmədiyini bildirib. Bununla belə, onun sözlərinə görə, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban, İtaliyanın Baş naziri Corciya Meloni və bəzi digər Avropa liderləri nizamlanmaya pərdə arxasında kömək ediblər.

    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    Son xəbərlər

    17:03

    Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilib

    Digər ölkələr
    17:01

    Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olub

    Futbol
    16:59
    Foto

    Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:55

    GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:54

    Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlar

    Fərdi
    16:54
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    16:51

    Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    16:49

    "Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilib

    Futbol
    16:47

    Opera və Balet Teatrı Yalçın Adıgözəlov və Əvəz Abdulla ilə qonorarla işləyə bilər

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti