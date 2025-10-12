Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

Президент США Дональд Трамп не планирует размещать американские войска на территории сектора Газа или Израиля и опровергает сообщения СМИ о подготовке к отправке 200 военнослужащих.

Как передает Report, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News.

"Мы не планируем размещать там войска", - сказал он.

Вэнс пояснил, что у Центрального командования США уже есть персонал в регионе, который будет "следить за соблюдением условий прекращения огня" и обеспечивать поступление гуманитарной помощи.

"У нас есть люди в этом регионе мира, которые будут следить за выполнением некоторых пунктов этого мирного предложения, но президент не планирует размещать войска в Израиле", - подчеркнул вице-президент США.

Он добавил, что несколько крупных мусульманских стран, в числе которых Индонезия, выразили готовность разместить свои войска в секторе Газа для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности в анклаве.