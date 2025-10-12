Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 19:54
    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Президент США Дональд Трамп не планирует размещать американские войска на территории сектора Газа или Израиля и опровергает сообщения СМИ о подготовке к отправке 200 военнослужащих.

    Как передает Report, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News.

    "Мы не планируем размещать там войска", - сказал он.

    Вэнс пояснил, что у Центрального командования США уже есть персонал в регионе, который будет "следить за соблюдением условий прекращения огня" и обеспечивать поступление гуманитарной помощи.

    "У нас есть люди в этом регионе мира, которые будут следить за выполнением некоторых пунктов этого мирного предложения, но президент не планирует размещать войска в Израиле", - подчеркнул вице-президент США.

    Он добавил, что несколько крупных мусульманских стран, в числе которых Индонезия, выразили готовность разместить свои войска в секторе Газа для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности в анклаве.

    Джей Ди Вэнс США размещение войск сектор Газа

    Последние новости

    20:07
    Фото

    Акиф Гулузаде одержал очередную победу на турнире ONE Championship в Бангкоке

    Индивидуальные
    19:54

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Другие страны
    19:42

    Ильхам Алиев: Сегодня Международная ассоциация судей играет роль площадки для международного диалога и сотрудничества

    Внешняя политика
    19:39

    Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

    Внутренняя политика
    19:30

    Президент: Построение правового государства в Азербайджане является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики

    Внутренняя политика
    19:21

    Пашинян отправится на "Саммит мира по Ближнему Востоку" в Египте

    В регионе
    19:14

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:11

    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

    Другие страны
    19:03

    Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в США

    В регионе
    Лента новостей