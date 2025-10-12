İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Vens: ABŞ-nin Qəzzaya və ya İsrailə qoşun yeritmək planı yoxdur

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 21:20
    Vens: ABŞ-nin Qəzzaya və ya İsrailə qoşun yeritmək planı yoxdur

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzza zolağına və ya İsrailə qoşun yerləşdirməyi planlaşdırmır və mətbuatda onun 200 əsgər göndərməyə hazırlaşdığı barədə xəbərləri təkzib edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens "ABC News" telekanalına müsahibəsində deyib.

    Vens xatırladıb ki, ABŞ Mərkəzi Komandanlığının artıq bölgədə atəşkəs rejiminə nəzarət edəcək və humanitar yardım axınını təmin edəcək personalı var.

    "Bizim bu bölgədə sülh təklifinin müəyyən aspektlərinə nəzarət edəcək insanlar var, lakin prezidentin İsrailə qoşun yeritmək planı yoxdur", - ABŞ vitse-prezidenti vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, İndoneziya da daxil olmaqla bir neçə böyük müsəlman ölkəsi atəşkəsi qorumaq və anklavda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Qəzza zolağına öz qoşunlarını yerləşdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər.

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

