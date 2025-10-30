Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Вэнс: США надо время от времени испытывать ядерное оружие

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 23:08
    Вэнс: США надо время от времени испытывать ядерное оружие

    США необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    "У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом", - сказал он.

    При этом американский вице-президент не стал уточнять, планируют ли США возобновить проведение ядерных взрывов во время испытаний.

    Утром американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил военному министерству немедленно начать испытания ядерного оружия. Он подчеркнул, что США "обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия".

    Vens: ABŞ-nin vaxtaşırı nüvə sınaqları keçirməsinə ehtiyac var

    Лента новостей