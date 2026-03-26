Вэнс планирует посетить Венгрию 7–8 апреля
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 08:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию 7–8 апреля, незадолго до парламентских выборов в этой стране.
Как сообщает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на Государственный департамент США.
По информации издания, поездка Вэнса в Будапешт призвана продемонстрировать поддержку нынешней администрацией США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Президент США Дональд Трамп ранее уже выражал поддержку Орбану.
Напомним, что парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" будет бороться с оппозиционной партией "Тиса", которую поддерживает Европейский союз.
