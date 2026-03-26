Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию 7–8 апреля, незадолго до парламентских выборов в этой стране.

Как сообщает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на Государственный департамент США.

По информации издания, поездка Вэнса в Будапешт призвана продемонстрировать поддержку нынешней администрацией США премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Президент США Дональд Трамп ранее уже выражал поддержку Орбану.

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" будет бороться с оппозиционной партией "Тиса", которую поддерживает Европейский союз.