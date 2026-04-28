ИТА: Итальянский бизнес будет широко представлен на Caspian Agro 2026 в Баку

Итальянские компании примут активное участие "Caspian Agro 2026", которая пройдет в Баку с 5 по 8 мая.

Об этом сообщили Report в бакинском офисе Итальянского торгового агентства (ИТА).

В рамках выставки ИТА представит национальный павильон Италии. В нем будут будут представлены компании, предлагающие передовые технологии, устойчивые решения и признанные на международном уровне ноу-хау. "Ведущие итальянские производители представят широкий спектр решений - от сельскохозяйственной техники и систем точного орошения до переработки пищевой продукции, упаковки, садоводства и дистрибуции высококачественных продуктов питания", - подчеркнули в ИТА.

Участие Италии в выставке является частью многостороннего сотрудничества, направленного на развитие инноваций, повышение эффективности и устойчивости аграрного сектора Азербайджана. Оно также открывает новые возможности для промышленного и торгового партнерства, выгодного для обеих стран.

В агентстве отметили, что аграрный рынок Азербайджана остается динамичным и привлекательным для двустороннего сотрудничества. Согласно данным ИТА, в 2025 году импорт (аграрный - ред.) Азербайджана из Италии вырос на 175,89% по сравнению с 2024 годом и составил 7,14 млн евро, благодаря чему Италия заняла четвертое место среди основных поставщиков страны.

"В 2025 году общий объем поставок сельскохозяйственных машин и оборудования в Азербайджан увеличился на 27,44% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 49,53 млн евро. За тот же период импорт из Италии вырос на 175,89% - до 7,14 млн евро. В 2025 году общий объем импорта в Азербайджан машин и оборудования для нужд пищевой промышленности составил 22,28 млн евро (+0,2%). Импорт данной продукции из Италии составил 3,14 млн евро при незначительном снижении (-2,0%), и на фоне растущего спроса на эффективные решения в области переработки и упаковки продуктов питания, в особенности в секторах мяса, молока, овощей и фруктов, Италия утвердила себя в качестве второго ведущего поставщика", - подчеркнули в агентстве.