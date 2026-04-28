Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и руководство министерства посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, во время визита на Аллее почетного захоронения были возложены букеты цветов к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой.

В связи со 103-й годовщиной со дня рождения Зарифы ханым Алиевой ее светлая память была почтена с уважением.

Также во время визита были возложены свежие цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.