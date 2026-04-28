Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой

    Внутренняя политика
    • 28 апреля, 2026
    • 11:35
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой

    Министр здравоохранения Теймур Мусаев и руководство министерства посетили Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, во время визита на Аллее почетного захоронения были возложены букеты цветов к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой.

    В связи со 103-й годовщиной со дня рождения Зарифы ханым Алиевой ее светлая память была почтена с уважением.

    Также во время визита были возложены свежие цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
    Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой

    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbər heyəti Zərifə Əliyevanın məzarını ziyarət edib

