Паром "Зарифа Алиева" ASCO совершил более 680 рейсов

Исполнилось 4 года со дня ввода в эксплуатацию паромного судна типа RoPax "Зарифа Алиева", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

За время ввода в эксплуатацию, с 28 апреля 2022 года, паром совершил 681 рейс.

Всего перевезено 427 железнодорожных вагонов, 2 439 легковых автомобилей, 25 226 грузовых автомобилей (TIR), а также 23 330 пассажиров.

Перевозки паромом "Зарифа Алиева" осуществляются по маршрутам Актау-Алят, Алят-Актау, Туркменбаши-Алят, Алят-Туркменбаши, Курык-Алят и Алят-Курык.

При длине 154,5 метра, ширине 17,7 метра и высоте борта 7,5 метра судно рассчитано на перевозку 100 пассажиров, 56 цистерновых вагонов или 50 грузовых автомобилей.

Паром "Зарифа Алиева" совместно с другими паромами ASCO, являясь важным звеном транспортной цепочки Транскаспийского международного транспортного маршрута, вносит значительный вклад в реализацию транзитного потенциала Азербайджана.

Присвоение имени "Зарифа Алиева" эксплуатируемому ASCO паромному судну является выражением глубокого уважения азербайджанских моряков к выдающемуся ученому и врачу, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки, академику Зарифе Алиевой.