Паром "Зарифа Алиева" ASCO совершил более 680 рейсов
    Паром "Зарифа Алиева" ASCO совершил более 680 рейсов

    Инфраструктура
    • 28 апреля, 2026
    • 11:35
    Паром Зарифа Алиева ASCO совершил более 680 рейсов

    Исполнилось 4 года со дня ввода в эксплуатацию паромного судна типа RoPax "Зарифа Алиева", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

    За время ввода в эксплуатацию, с 28 апреля 2022 года, паром совершил 681 рейс.

    Всего перевезено 427 железнодорожных вагонов, 2 439 легковых автомобилей, 25 226 грузовых автомобилей (TIR), а также 23 330 пассажиров.

    Перевозки паромом "Зарифа Алиева" осуществляются по маршрутам Актау-Алят, Алят-Актау, Туркменбаши-Алят, Алят-Туркменбаши, Курык-Алят и Алят-Курык.

    При длине 154,5 метра, ширине 17,7 метра и высоте борта 7,5 метра судно рассчитано на перевозку 100 пассажиров, 56 цистерновых вагонов или 50 грузовых автомобилей.

    Паром "Зарифа Алиева" совместно с другими паромами ASCO, являясь важным звеном транспортной цепочки Транскаспийского международного транспортного маршрута, вносит значительный вклад в реализацию транзитного потенциала Азербайджана.

    Присвоение имени "Зарифа Алиева" эксплуатируемому ASCO паромному судну является выражением глубокого уважения азербайджанских моряков к выдающемуся ученому и врачу, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки, академику Зарифе Алиевой.

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) Паромное судно
