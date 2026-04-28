    28 апреля, 2026
    • 11:31
    МЧС Азербайджана провело учения по гражданской обороне в Огузском районе

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана задействовало 254 человека личного состава и 41 единица техники в учениях по гражданской обороне в Огузском районе.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, комплексные учения по теме "Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций" проводились Северо-западным региональным центром МЧС.

    В ходе учений силы гражданской обороны провели разведку в районе условной чрезвычайной ситуации, обеспечили охрану территории, ограничили въезд и выезд, ликвидировали пожары и выполнили поисково-спасательные работы на объекте условного "взрыва".

    В то же время симулированы меры по оказанию первой помощи пострадавшим, устранению последствий аварий в коммунальных и энергетических системах, внедрению защитных мер против эпидемий и эпизоотий, эвакуации людей в безопасные районы и временному размещению их в палаточном лагере.

    Oğuzda mülki müdafiə təliminə 254 şəxsi heyət, 41 texnika cəlb olunub

