Олжас Бектенов: Экспорт IT-услуг Казахстана превысил $1 млрд

Экспорт IT-услуг Казахстана по итогам 2025 года превысил $1 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов на заседании правительства.

Бектенов подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов развития отрасли на фоне глобального роста цифровой экономики.

По словам главы Кабмина, к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику превысит $22 трлн, что усиливает конкуренцию между странами за технологическое лидерство.

Бектенов отметил, что в Казахстане уже сформирована инфраструктурная база: функционируют суперкомпьютерные кластеры Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500. При этом растет спрос со стороны госорганов и бизнеса на вычислительные мощности для разработки ИИ-решений.

В этой связи правительство фиксирует дефицит мощностей и необходимость их расширения. Дополнительно реализуется проект "Долина центров обработки данных" в Павлодарской области, где планируется привлечение инвесторов для масштабирования облачной инфраструктуры.

Премьер-министр также поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития в двухнедельный срок подготовить законодательные поправки для стимулирования рынка облачных провайдеров и предотвращения ограничений в развитии отрасли.