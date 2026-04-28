Олжас Бектенов: Экспорт IT-услуг Казахстана превысил $1 млрд
- 28 апреля, 2026
- 11:49
Экспорт IT-услуг Казахстана по итогам 2025 года превысил $1 млрд.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов на заседании правительства.
Бектенов подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов развития отрасли на фоне глобального роста цифровой экономики.
По словам главы Кабмина, к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику превысит $22 трлн, что усиливает конкуренцию между странами за технологическое лидерство.
Бектенов отметил, что в Казахстане уже сформирована инфраструктурная база: функционируют суперкомпьютерные кластеры Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500. При этом растет спрос со стороны госорганов и бизнеса на вычислительные мощности для разработки ИИ-решений.
В этой связи правительство фиксирует дефицит мощностей и необходимость их расширения. Дополнительно реализуется проект "Долина центров обработки данных" в Павлодарской области, где планируется привлечение инвесторов для масштабирования облачной инфраструктуры.
Премьер-министр также поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития в двухнедельный срок подготовить законодательные поправки для стимулирования рынка облачных провайдеров и предотвращения ограничений в развитии отрасли.