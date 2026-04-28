В Имишли 39-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

В Имишлинском районе Азербайджана39-летняя женщина скончалась в результате отравления угарным газом.

Как сообщает Report, жительница села Гызылкенд Вюсаля Агаларова (1987 года рождения) отравилась угарным газом, находясь в ванной комнате своего дома.

Спасти женщину не удалось - она скончалась на месте.

Расследование ведется районной прокуратурой.