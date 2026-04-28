    Карел Гавличек анонсировал повторный визит в Азербайджан

    Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек планирует до конца года вновь посетить Азербайджан с бизнес-миссией.

    Как передает Report, об этом министр сообщил в социальных сетях.

    "До конца года я еще посещу Азербайджан, опять с группой предпринимателей, и уже здесь сделаем конкретные выводы из того, о чем мы договаривались (27 апреля в Габале в ходе визита в Азербайджан премьер-министра Чехии Андрея Бабиша - ред.)", - сказал Гавличек, уточнив, что визит предположительно состоится "ближе к концу лета или в начале осени".

    Гавличек напомнил, что Чехия рассчитывает подписать с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа.

    "Несколько недель назад мы договорились в США о поставках 1 млрд кубометров газа, а вчера в Азербайджане - примерно вдвое большего объема. Это должно покрыть до 40% потребления газа в Чехии в течение трех лет. Диверсифицируем ресурсы и выполняем обещания", - заявил Гавличек.

    Министр также подчеркнул, что переговоры с азербайджанской стороной направлены на укрепление энергетической безопасности Чехии и расширение возможностей для чешского бизнеса.

    Карел Гавличек Азербайджано-чешские отношения Бизнес-миссия в Азербайджан
    Karel Havliçek Azərbaycana təkrar səfər edəcək
    Karel Havlíček says he will revisit Azerbaijan this year

