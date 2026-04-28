Карел Гавличек анонсировал повторный визит в Азербайджан
- 28 апреля, 2026
- 11:58
Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек планирует до конца года вновь посетить Азербайджан с бизнес-миссией.
Как передает Report, об этом министр сообщил в социальных сетях.
"До конца года я еще посещу Азербайджан, опять с группой предпринимателей, и уже здесь сделаем конкретные выводы из того, о чем мы договаривались (27 апреля в Габале в ходе визита в Азербайджан премьер-министра Чехии Андрея Бабиша - ред.)", - сказал Гавличек, уточнив, что визит предположительно состоится "ближе к концу лета или в начале осени".
Гавличек напомнил, что Чехия рассчитывает подписать с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа.
"Несколько недель назад мы договорились в США о поставках 1 млрд кубометров газа, а вчера в Азербайджане - примерно вдвое большего объема. Это должно покрыть до 40% потребления газа в Чехии в течение трех лет. Диверсифицируем ресурсы и выполняем обещания", - заявил Гавличек.
Министр также подчеркнул, что переговоры с азербайджанской стороной направлены на укрепление энергетической безопасности Чехии и расширение возможностей для чешского бизнеса.