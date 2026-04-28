    В Баку годовалый младенец умер в больнице

    Происшествия
    • 28 апреля, 2026
    • 11:31
    В Баку годовалый младенец умер в больнице

    В Баку годовалый ребенок умер в больнице.

    Как сообщает Report, Агагусейн Алиев (2025 г.р.) скончался в больнице Бинагадинского района Баку, куда был доставлен на обследование.

    Сообщается, что младенец умер от пневмонии.

    По факту проводится расследование.

    смерть пациента Смерть в больнице
    Bakıda 1 yaşlı körpə müayinəyə aparıldığı xəstəxanada ölüb

