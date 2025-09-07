Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Вэнс назвал Трампа "человеком без выключателя"

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 09:37
    Вэнс назвал Трампа человеком без выключателя

    Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс описал американского лидера Дональда Трампа как энергичного человека "без выключателя" и отказался уточнять, будет ли выдвигаться на выборы главы государства в 2028 году.

    Как передает Report, его слова приводит Fox News.

    "Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме". Это как: "Господин президент, вы спали прошлой ночью?", - сказал Вэнс.

    Отвечая на вопрос о выдвижении на предстоящих президентских выборах, он заявил, что хотел бы сосредоточиться на текущей работе. В случае успеха на промежуточных выборах, то можно будет говорить о политике 2027 года, указал вице-президент США.

    Американцы устали от тех, кто готов баллотироваться, пробыв на текущем посту всего семь месяцев, подчеркнул политик.

    Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Президент США
    Vens Trampı "söndürmə açarı olmayan adam" adlandırıb

    Последние новости

    10:27
    Фото

    При ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область Украины один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    09:58
    Фото

    ВСУ: РФ выпустила более 800 БПЛА и ракет в ходе ночной атаки на Украину

    Другие страны
    09:45

    ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией

    Футбол
    09:37

    Вэнс назвал Трампа "человеком без выключателя"

    Другие страны
    09:18

    Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей

    Командные
    08:54

    Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие

    Другие страны
    08:51

    ООН призывает нарастить помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Другие страны
    08:32

    Женщина-водитель пострадала в ДТП в Товузе

    Происшествия
    07:48

    Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

    Другие страны
    Лента новостей