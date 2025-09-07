Вэнс назвал Трампа "человеком без выключателя"

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс описал американского лидера Дональда Трампа как энергичного человека "без выключателя" и отказался уточнять, будет ли выдвигаться на выборы главы государства в 2028 году.

Как передает Report, его слова приводит Fox News.

"Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме". Это как: "Господин президент, вы спали прошлой ночью?", - сказал Вэнс.

Отвечая на вопрос о выдвижении на предстоящих президентских выборах, он заявил, что хотел бы сосредоточиться на текущей работе. В случае успеха на промежуточных выборах, то можно будет говорить о политике 2027 года, указал вице-президент США.

Американцы устали от тех, кто готов баллотироваться, пробыв на текущем посту всего семь месяцев, подчеркнул политик.