    Vens Trampı "söndürmə açarı olmayan adam" adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 09:50
    ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ölkə lideri Donald Trampı enerjili insan kimi təsvir edib və onun 2028-ci ildə prezidentliyə namizəd olub-olmayacağını dəqiqləşdirməkdən imtina edib.

    Bu barədə "Report" "Fox News" telekanalına istinadən xəbər verir.

    "Hər gün onunla işləməkdən öyrəndiklərim: Onun söndürmə açarı yoxdur. Bəzən prezident saat 00:30-da və ya səhər ikidə sizə zəng edəcək, sonra isə səhər saat altıda tamam başqa bir şeylə bağlı sizə zəng edəcək" - deyə Vens bildirib.

    Qarşıdan gələn seçkilərdə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək barədə suala o, diqqətini hazırkı işinə yönəltmək istədiyini bildirib.

    Вэнс назвал Трампа "человеком без выключателя"

