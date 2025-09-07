Vens Trampı "söndürmə açarı olmayan adam" adlandırıb
Digər ölkələr
- 07 sentyabr, 2025
- 09:50
ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ölkə lideri Donald Trampı enerjili insan kimi təsvir edib və onun 2028-ci ildə prezidentliyə namizəd olub-olmayacağını dəqiqləşdirməkdən imtina edib.
Bu barədə "Report" "Fox News" telekanalına istinadən xəbər verir.
"Hər gün onunla işləməkdən öyrəndiklərim: Onun söndürmə açarı yoxdur. Bəzən prezident saat 00:30-da və ya səhər ikidə sizə zəng edəcək, sonra isə səhər saat altıda tamam başqa bir şeylə bağlı sizə zəng edəcək" - deyə Vens bildirib.
Qarşıdan gələn seçkilərdə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək barədə suala o, diqqətini hazırkı işinə yönəltmək istədiyini bildirib.
