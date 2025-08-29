    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 01:52
    Вэнс назвал наплыв нелегалов первопричиной текущих проблем США

    Массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию США стал одной из первопричин текущих проблем страны.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    "Пожалуй, это проблема миграции, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую одну коренную проблему страны он хотел бы решить. - Полагаю, что очень сложно ощущать себя частью единой страны, когда власти приводят десятки миллионов незваных людей. Это также оказывает плохое влияние на зарплаты рабочего класса. И, в-третьих, это [нелегальная миграция] ведет к [росту] преступности и наркотикам".

    Вэнс указал, что схожая проблема присутствует и в Европе, где он также выделил вопрос цензуры.

    "То, что происходит в Европе, влияет на США и наоборот. Так что я полагаю, что нам надо сделать шаг назад и сказать, что Запад, то есть Европа и США, слишком привыкли к открытым границам и к цензуре. Полагаю, президент [США Дональд Трамп] показал, что если пойти в другом направлении, закрыть границы и по-настоящему дать свободу слова, то можно зарядить страны энергией", - отметил вице-президент.

    Он также отметил, что в некоторых европейских странах "вместо того, чтобы обсуждать идеи, определенные европейские лидеры предпочитают заниматься цензурой своих сограждан".

    #Джей Ди Вэнс   #нелегальная миграция   #Fox News  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Vens ABŞ-nin problemlərinin əsas səbəbini qeyri-qanuni miqrant axınında görür

