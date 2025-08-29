    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Vens ABŞ-nin problemlərinin əsas səbəbini qeyri-qanuni miqrant axınında görür

    • 29 avqust, 2025
    • 02:51
    ABŞ-yə qeyri-qanuni miqrantların kütləvi axını ölkənin hazırkı problemlərinin əsas səbəblərindən birinə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Hesab edirəm ki, hakimiyyət on milyonlarla dəvət olunmamış insanı ölkəyə gətirəndə özünü vahid ölkənin bir hissəsi kimi hiss etmək çox çətin olur. Bu həmçinin işçi sinfinin maaşlarına da mənfi təsir göstərir. Və nəhayət, bu, (qeyri-qanuni miqrasiya - red.) cinayətkarlığın və narkotik istifadəsinin artmasına gətirib çıxarır", - deyə Vens qeyd edib.

    O, oxşar problemin Avropada da mövcud olduğunu deyib və oradakı senzura məsələsinə xüsusi diqqət çəkib:

    "Avropada baş verənlər ABŞ-yə, ABŞ-də olanlar isə Avropaya təsir edir. Düşünürəm ki, bir addım geri çəkilib deməliyik ki, Qərb – yəni Avropa və ABŞ – açıq sərhədlərə və senzura mədəniyyətinə həddindən artıq öyrəşib. Hesab edirəm ki, Donald Tramp göstərdi ki, başqa yolla gedərək – sərhədləri bağlayıb söz azadlığını gerçəkdən təmin etməklə ölkələri yenidən canlandırmaq olar".

    O həmçinin vurğulayıb ki, bəzi Avropa ölkələrində ideyaların müzakirəsi əvəzinə, bəzi liderlər öz vətəndaşlarına senzura tətbiq etməyə üstünlük verirlər.

