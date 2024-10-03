Венгрия не поддержит введение в ЕС пошлин на электромобили из КНР

Венгрия 4 октября не поддержит инициативу ЕС по введению компенсационных мер в отношении импортируемых из Китая электромобилей.

Венгрия 4 октября не поддержит инициативу ЕС по введению компенсационных мер в отношении импортируемых из Китая электромобилей.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Венгрия решительно проголосует против опасного предложения ЕС ввести штрафные пошлины на китайские электромобили. Европейские автомобильные компании имеют глубокие стратегические связи с китайскими поставщиками и рассматривают Китай как важнейший рынок", - сказал Ковач.

Министр обосновал это тем, что крупные европейские автопроизводители, в том числе имеющие заводы в Венгрии, выступают против повышения пошлин, так как это может повлечь за собой ответные меры Китая.

Ранее портал Euractiv сообщил, что изначально голосование должно было состояться 25 сентября, однако его перенесли на 4 октября в целях проведения дополнительных переговоров с Китаем. Еврокомиссия, в частности, предложила китайским производителям ввести минимальные цены на поставляемые в сообщество электромобили, чтобы уравновесить якобы имеющие место рыночные искажения от государственных субсидий Китая в эту отрасль.

При этом для отмены уже действующих временных тарифов представители 15 из 27 государств ЕС должны проголосовать против утверждения проекта ЕК. Пока только Кипр, Мальта, Венгрия, Испания и Словакия заявили о том, что не поддержат торговые ограничения в отношении Китая, а Швеция и Чехия пока не приняли окончательное решение.