Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

Венгрия стала единственной страной из 27 членов ЕС, которая отказалась подписать заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, осуждающее ракетные удары РФ по Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, заявление опубликовано на сайте дипломатической службы ЕС.

Как отмечается, заявление поддержали 26 государств-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. То есть все, кроме Венгрии.

"28 августа Россия осуществила очередную масштабную атаку на Киев и многие другие украинские города, убив по меньшей мере 23 мирных жителей. Удар также нанес серьезный ущерб офисам представительства Европейского Союза в Киеве и зданию Британского совета ", - говорится в заявлении.