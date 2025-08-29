    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 22:23
    Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib

    Macarıstan Avropa İttifaqının 27 üzvü arasında Aİ diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın Rusiyanın Ukraynaya raket zərbələrini pisləyən bəyanatını imzalamaqdan imtina edən yeganə ölkə olub.

    "Report" "RBK-Ukraina"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin diplomatik xidmətinin saytında məlumat dərc olunub.

    Qeyd olunur ki, bəyanatı Aİ-yə üzv olan 26 ölkə - Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Kipr, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, İrlandiya, İtaliya, Latviya, Litva, Lüksemburq, Malta, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, İspaniya və İsveç, başqa sözlə, Macarıstandan başqa bütün ölkələr imzalayıb.

    "Avqustun 28-də Rusiya Kiyevə və Ukraynanın bir çox digər şəhərlərinə növbəti kütləvi hücum həyata keçirib və nəticədə azı 23 mülki şəxs həlak olub. Zərbə Avropa İttifaqının Kiyevdəki nümayəndəliyinin ofislərinə və Britaniya Şurasının binasına da ciddi ziyan vurub", - məlumatda deyilir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Son xəbərlər

    23:09

    Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdir

    İKT
    22:52

    İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:45

    Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    Region
    22:30
    Foto

    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    22:28

    "Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    22:23

    Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    22:20

    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    Bakıda Türkiyənin Zəfər bayramı qeyd olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:50

    Azərbaycan – ABŞ anlaşma memorandumunun qüvvədə qalacağı müddət açıqlanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti