Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib
- 29 avqust, 2025
- 22:23
Macarıstan Avropa İttifaqının 27 üzvü arasında Aİ diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın Rusiyanın Ukraynaya raket zərbələrini pisləyən bəyanatını imzalamaqdan imtina edən yeganə ölkə olub.
"Report" "RBK-Ukraina"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin diplomatik xidmətinin saytında məlumat dərc olunub.
Qeyd olunur ki, bəyanatı Aİ-yə üzv olan 26 ölkə - Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Kipr, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, İrlandiya, İtaliya, Latviya, Litva, Lüksemburq, Malta, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, İspaniya və İsveç, başqa sözlə, Macarıstandan başqa bütün ölkələr imzalayıb.
"Avqustun 28-də Rusiya Kiyevə və Ukraynanın bir çox digər şəhərlərinə növbəti kütləvi hücum həyata keçirib və nəticədə azı 23 mülki şəxs həlak olub. Zərbə Avropa İttifaqının Kiyevdəki nümayəndəliyinin ofislərinə və Britaniya Şurasının binasına da ciddi ziyan vurub", - məlumatda deyilir.