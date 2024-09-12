Венгрия может подать иск против Еврокомиссии

Власти Венгрии могут подать иск против Еврокомиссии (ЕК), чтобы возместить расходы на охрану внешних границ сообщества в примерно 2 млрд евро.

Власти Венгрии могут подать иск против Еврокомиссии (ЕК), чтобы возместить расходы на охрану внешних границ сообщества в примерно 2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

"Мы готовы подать иск против Еврокомиссии, которая возместила частично или полностью другим странам - членам ЕС охрану шенгенской границы. Венгрия потратила 2 млрд за последние годы на охрану шенгенской границы, не получив никакой значительной помощи со стороны ЕС", - приводит его слова агентство Reuters.

По его словам, принятое 9 сентября решение Германии ввести дополнительный контроль на государственных границах мешает свободному перемещению внутри ЕС.

"Сначала они нанесли ущерб, не разрешив странам Евросоюза эффективно защищать внешние границы. Теперь они разрушают его [сообщество], вводя ограничения на внутренних границах", - заключил он.