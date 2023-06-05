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Венгрия и Турция договорились о взаимной поддержке в НАТО

Венгрия и Турция договорились о взаимной поддержке в НАТО Венгрия и Турция условились поддерживать друг друга в НАТО.
Другие страны
5 июня 2023 г. 06:18
Венгрия и Турция договорились о взаимной поддержке в НАТО

Венгрия и Турция условились поддерживать друг друга в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора со своим новым турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Это был первый день Фидана на посту главы МИД после объявления нового состава правительства Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, переизбравшимся на пост президента республики по итогам прошедших в мае выборов. Ранее Фидан возглавлял турецкую разведку. "Я, конечно, поздравил его и рассказал, как сильно мы желали победы президента Эрдогана. Мы заверили друг друга в приверженности развитию стратегического партнерства между двумя странами и договорились продолжать взаимную поддержку в НАТО", - написал венгерский министр на странице в Facebook.

Сийярто не пояснил, почему союзникам понадобилась взаимная поддержка в Североатлантическом альянсе. Венгрия и Турция остаются единственными членами этой организации, которые пока не ратифицировали документы о присоединении к ней Швеции и находятся из-за этого под сильным давлением со стороны других государств.

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